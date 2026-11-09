कोलकाता में इंजीनियर की धारदार हथियार से हत्या, लिव-इन पार्टनर और मां गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। गरिया के फर्टाबाद में एक किराए के फ्लैट में शनिवार देर रात 25 साल के एक इंजीनियर की उसकी लिव-इन पार्टनर ने कथित तौर पर धारदार हथियार से हत्या कर दी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई थी।

पुलिस ने इस मामले में उस महिला और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक सार्थक सरकार बारासात का रहने वाला था और फर्टाबाद के किराए के फ्लैट में अपनी गर्लफ्रेंड और लिव-इन पार्टनर संचलिका बसु के साथ रहता था। संचलिका की मां मौमिता बसु भी उनके साथ ही रहती थीं।

सार्थक पर धारदार हथियार से हमला पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, शनिवार रात सार्थक और संचलिका के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। बहस के दौरान, संचलिका ने कथित तौर पर उस पर किसी धारदार हथियार से हमला किया, जिससे वह उसके कंधे पर लगा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

हत्या में मां की भूमिका की जांच पुलिस को शक है कि इस घटना में संचलिका की मां की भी भूमिका हो सकती है। जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहस किस वजह से हुई और इसमें मां की क्या भूमिका थी।

स्थानीय लोगों ने क्या कहा? स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें इस घटना का पता रात करीब 1:30 बजे चला जब एक महिला रोते हुए और मदद मांगते हुए फ्लैट से बाहर भागी। गरिया के रहने वाले सायन पाल ने बताया, "हम उस समय जाग ही रहे थे तभी हमने एक महिला को रोते और मदद मांगते हुए सुना। हम तुरंत उस फ्लैट में पहुंचे और देखा कि एक युवक बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा है। जिस महिला ने हमसे मदद मांगी थी, उसकी गर्दन पर खरोंच के कई निशान थे। हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी।"

उन्होंने आगे बताया कि उसी इमारत में रहने वाले कुछ लोगों ने घटना से कुछ देर पहले फ्लैट से तीखी बहस और शोर-शराबे की आवाजें सुनी थीं। इलाके के एक अन्य निवासी अर्कोजीत बसु ने बताया कि यह जोड़ा कुछ समय से यहां रह रहा था, लेकिन पड़ोसियों से उनका मेल-जोल बहुत कम था। उन्होंने कहा, "वे पड़ोस के लोगों से ज्यादा घुलते-मिलते नहीं थे। सुबह जब हमें इस घटना के बारे में पता चला तो हम हैरान रह गए।"