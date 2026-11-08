कोलकाता: बड़ाबाजार से नशीले कफ सीरप की तस्करी करती महिला गिरफ्तार, 300 बोतलें जब्त

जागरण संवाददाता, कोलकाता। बड़ाबाजार से प्रतिबंधित कफ सीरप की खेप लेकर नदिया जा रही एक महिला को रेलवे पुलिस ने बेलघरिया स्टेशन से गिरफ्तार किया है। उसके पास से नशीले कफ सीरप की 300 बोतलें बरामद हुई हैं। गिरफ्तार महिला की पहचान नदिया जिले के कृष्णगंज निवासी ममता बीबी के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, बड़ाबाजार के एक गुप्त ठिकाने से कफ सीरप की खेप लेकर वह गेदे जाने वाली थी। वहां एक रिसीवर को बोतलें सौंपने के बाद इन्हें बांग्लादेश में तस्करी करने की योजना थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ममता बीबी शनिवार को ट्रेन से सियालदह पहुंची थी। वहां से वह बड़ाबाजार गई, जहां उसकी मुलाकात एक एजेंट से हुई। एजेंट उसे इलाके के एक गुप्त ठिकाने पर ले गया। वहां उसे प्रतिबंधित कफ सीरप की 300 बोतलें दी गईं। इन बोतलों को नदिया के गेदे सीमा क्षेत्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई थी।

योजना के अनुसार, रविवार सुबह ममता बोतलों को बस्ते में भरकर बड़ाबाजार से घुमावदार रास्ते से बेलघरिया स्टेशन पहुंची। वहां से उसे गेदे लोकल पकड़कर नदिया जाना था। इसी दौरान नशीले कफ सीरप की तस्करी की सूचना दमदम जीआरपी को मिली। इसके बाद रेलवे पुलिस की टीम ने बेलघरिया स्टेशन पर छापेमारी कर ट्रेन के पहुंचने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया।