पत्नी के प्रेमी की हत्या के मामले में पति समेत तीन दोषियों को उम्रकैद, डायमंड हार्बर अदालत ने सुनाई सजा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर की अतिरिक्त सत्र अदालत (फास्ट ट्रैक, तृतीय) ने हत्या के एक मामले में महिला के पति समेत तीन आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अदालत ने हत्या के साथ साक्ष्य मिटाने के मामले में भी उन्हें दोषी ठहराया। मामला करीब चार साल पहले मथुरापुर थाना क्षेत्र के सुबुद्धिपुर में हुई हत्या से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, पत्नी के साथ हबीबुल्ला पाइक के विवाहेतर संबंध की जानकारी मिलने के बाद उसके पति असगर लस्कर ने हत्या की साजिश रची थी।