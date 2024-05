Cyclone Remal Alert: बांग्लादेश और बंगाल के तटों से टकराने वाला है चक्रवाती तूफान 'रेमल', कोलकाता एयरपोर्ट 21 घंटे के लिए बंद, दर्जनों ट्रेनें रद

आईएमडी ने बताया कि इसके और गंभीर होकर सागर द्वीप और खेपुपारा के बीच पश्चिम बंगाल और निकटवर्ती बांग्लादेशी तटों को आधी रात को पार करने का अनुमान है। उसने अनुमान जताया कि इस दौरान 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और उनका वेग 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगा।

SCS Remal over North BoB is about 220km SSW of Khepupara, 210km SE of Sagar Islands. Max wind speed of 95-105 kmph is over cyclone centre. Likely to move northwards intensify and cross Bangladesh and adj WB coasts midnight of today, the as SCS with max wind speed of 110-120 kmph. pic.twitter.com/QKFuPyWl0v— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 26, 2024