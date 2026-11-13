बंगाल: वीडियो कॉल पर बात करते हुए 12वीं के छात्र-छात्रा ने लगाई फांसी, प्रेम संबंध के खिलाफ थे परिजन

जागरण संवाददाता, बारासात। उत्तर 24 परगना के अशोकनगर थाना अंतर्गत सेनडांगा में प्रेम प्रसंग के एक दर्दनाक मामले में प्रेमी-प्रेमिका ने कथित तौर पर वीडियो कॉल पर बात करते हुए फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों की पहचान जीत विश्वास और पूजा मंडल (दोनों करीब 18 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों एक ही इलाके के रहने वाले थे और एक ही स्कूल में पढ़ाई करने के साथ ट्यूशन भी जाते थे।

स्थानीय लोगों और स्वजन के अनुसार, दोनों के बीच काफी समय से प्रेम संबंध था। बताया जा रहा है कि युवक के माता-पिता मूल रूप से बांग्लादेश के रहने वाले हैं और हाल ही में उससे मिलने आए थे। उन्हें पूजा के साथ जीत का संबंध पसंद नहीं था। आरोप है कि युवती के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्होंने इस रिश्ते को खत्म करने का दबाव बनाया था।