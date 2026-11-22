राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के सभी स्कूलों में आगामी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल समग्र शिक्षा मिशन ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को इस बाबत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इसके तहत स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ, पोस्टर व चित्रकला प्रतियोगिता सहित कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने के दिवस का स्मरण करने व विद्यार्थियों में संविधान के मूल्यों एवं आदर्शों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है।

होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ संविधान दिवस पर स्कूलों में सुबह की प्रार्थना में विद्यार्थियों से सामूहिक रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराने को कहा गया है। विद्यार्थियों को अपने जिले या राज्य से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाने और उनके योगदान पर वक्तव्य देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। संविधान आधारित विषयों पर पोस्टर बनाने और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित करने का भी सुझाव दिया गया है।