बदलेगा बंगाल के राज्य सचिवालय का रंग, हल्के और गहरे पीले के साथ गेरुआ रंग की भी होगी झलक

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब राज्य सचिवालय नवान्न का भी रंग बदलने की तैयारी है। अब तक नीले-सफेद रंग में नजर आने वाले नवान्न भवन को हल्के और गहरे पीले के साथ सफेद या क्रीम रंग के मिश्रण से सजाया जाएगा। इसमें गेरुआ रंग की झलक भी देखने को मिल सकती है।

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, सरकार के उच्च स्तर पर इस रंग संयोजन को अंतिम रूप दिया गया है। इस संबंध में सरकार की ओर से अब तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। जारी हुआ था टेंडर राज्य के मुख्य प्रशासनिक भवन नवान्न के विशेष मरम्मत और नवीनीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग ने टेंडर जारी किया था। इसमें नवान्न, उपान्न और आसपास की अन्य संरचनाओं की मरम्मत तथा रंगाई का काम शामिल है। टेंडर का अनुमानित मूल्य करीब 1.86 करोड़ रुपये है।