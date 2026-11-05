पीएम मोदी की राह पर चल रहे सीएम शुभेंदु, बॉर्डर पर पहली बार जवानों के साथ मनाएंगे दीवाली

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अनुसरण करते हुए बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस बार दिवाली का पर्व भारत- बांग्लादेश सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों के साथ मनाएंगे।

राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहली दिवाली पर वह उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूपनगर ब्लाक स्थित हकीमपुर सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों के बीच पहुंचेंगे।

सूत्रों से मिली जानकारी केअनुसार, आठ अक्टूबर को कालीपूजा व दिवाली के अवसर पर मुख्यमंत्री का सीमा पर बीएसएफ जवानों के साथ समय बिताने का कार्यक्रम है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री सुबह करीब 11 बजे हकीमपुर सीमा पर स्थित बीएसएफ कैंप पहुंचेंगे। यहां वह सीमा की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ जवानों से मुलाकात करेंगे और उनके साथ दिवाली की खुशियां साझा करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी मुख्यमंत्री रहने के दौरान गुजरात में और प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ दिवाली मनाते रहे हैं। अब उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शुभेंदु ने भी जवानों के बीच पर्व मनाने का कार्यक्रम बनाया है।