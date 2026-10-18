कोलकाता: चोरबागान भगदड़ कांड में 7 गिरफ्तार, पूजा आयोजकों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिन के दुर्गापूजा पंडाल में भगदड़ मामले में पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें पूजा कमेटी के सचिव व उपाध्यक्ष, एक निजी सुरक्षा एजेंसी के दो अधिकारी व अन्य शामिल हैं।

पुलिस ने पूजा आयोजकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से पूजा आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। गिरीश पार्क थाने में दर्ज मामले के आधार पर पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि पंडाल में उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए थे या नहीं और हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है।