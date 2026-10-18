कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पंडाल के आयोजक हिरासत में, अब तक 17 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कोलकाता के चोरबागान में दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ में 17 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बारिश के बीच भारी भीड़ के कारण उत्तरी कोलकाता में यह भगदड़ मची।

यह घटना शाम करीब 7.40 बजे गिरीश पार्क थाना क्षेत्र में हुई, जहां पंडाल देखने आए लोगों की भारी भीड़ थी और बारिश भी हो रही थी।

एक सीनियर अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि बारिश शुरू होती ही पंडाल के बाहर इंतजार कर रहे लोग आगे की ओर भागे, जिससे कुछ लोग सड़क पर गिर गए और भगदड़ मच गई। सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए कतकत्ता मेडिकल कॉलेज ले जाया गया।

पंडाल के आयोजकों को पुलिस ने हिरासत में लिया आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, कोलकाता पुलिस ने पंडाल के आयोजकों और वहां तैनात निजी सुरक्षाकर्मियों को हिरासत में ले लिया है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि कई लोग बेहोश हो गए थे, कुछ को मोटरसाइकिल पर ले जाया जा रहा था।