बंगाल के निकाय चुनाव में होगी देरी! अधिसूचना पर कलकत्ता HC ने लगाई रोक

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। निकाय चुनाव में देरी की संभावना बढ़ गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को चुनावी अधिसूचना जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि वार्ड परिसीमन से संबंधित मुकदमे का निपटारा होने तक राज्य चुनाव आयोग नगर निगम चुनाव को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं कर सकेगा। इससे चुनाव की तैयारियों पर फिलहाल विराम लग गया है।

यह मामला कोलकाता नगर निगम के वार्डों के नए सिरे से परिसीमन और उनकी संख्या 144 से बढ़ाकर 209 करने के राज्य सरकार के फैसले से जुड़ा है। पूर्व पार्षद दीपु दास ने परिसीमन प्रक्रिया की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।