मानकों पर खरे नहीं उतरे बंगाल के 205 बीएड कालेज, नए दाखिलों पर लगी रोक

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बंगाल सरकार ने व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों पर शिकंजा कस दिया है। बाबा साहेब आंबेडकर शिक्षा विश्वविद्यालय (बीएसएईयू) ने निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले 205 बीएड कालेजों का संबद्धता नवीनीकरण रोक दिया है।

ये कालेज 2026-28 सत्र में नए विद्यार्थियों का दाखिला नहीं ले सकेंगे। हालांकि, उन्हें बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की कमी दूर कर 2027-29 सत्र के लिए पात्रता हासिल करने का अवसर दिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग ने बीएड, आइटीआइ, पालीटेक्निक और फार्मा कालेजों का निरीक्षण कराया था। पहले चरण में 156 बीएड कालेजों को 2026-28 सत्र में दाखिले की अनुमति दी गई थी, जबकि मानकों में कमी मिलने पर 415 कालेजों को 21 दिनों का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इनमें नौ कालेजों ने जवाब नहीं दिया। शेष कालेजों की नए निरीक्षकों से दोबारा जांच कराई गई।

दूसरे चरण के निरीक्षण में 237 कालेज मानकों पर खरे उतरे और उन्हें चार नवंबर से दाखिले की अनुमति दे दी गई। वहीं, शेष 205 कालेज निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर सके। इसके बाद उनके दाखिले पर रोक लगाने का फैसला किया गया।