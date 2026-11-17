जागरण संवाददाता, कोलकाता। कोलकाता मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के चिकित्सकों ने एक जटिल मामले को सुलझाते हुए सात वर्षीय मासूम बच्ची की नाक में फंसी एक बटन बैटरी को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया।

मुर्शिदाबाद के बहरमपुर निवासी बच्ची को सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल लाया गया था। स्वजन ने बताया कि वह बच्ची को स्थानीय चिकित्सकों को कई बार दिखाये थे, लेकिन चिकित्सक कोई बड़ी समस्या नहीं बताते हुए स्प्रे व अन्य दवाइयां देकर घर भेज दिया। लंबे समय तक बैटरी नाक के भीतर रहने के कारण बच्ची की जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया था। हालांकि डाक्टरों ने समय रहते बैटरी निकालकर उसकी जान बचा ली।

खेल-खेल में नाक में डाल ली बैटरी जानकारी के अनुसार, बच्ची ने करीब दो साल पहले खेल-खेल में एक छोटी बटन बैटरी अपनी नाक में डाल ली थी। स्वजन को इसकी जानकारी नहीं हो सकी। समय के साथ उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी। जब तकलीफ असहनीय हो गई, तो स्वजन उसे लेकर कोलकाता मेडिकल कालेज अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने बच्ची की नाक का एक्स-रे कराया। जांच में नाक के अंदर एक बैटरी फंसी होने का पता चला।