बंगाल: खड़गपुर में भाजपा कार्यकर्ता की पीट-पीटकर हत्या, गुटीय रंजिश में हमले का आरोप

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पश्चिम मेदिनीपुर के खड़गपुर ग्रामीण इलाके के हाथीहल्का में शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ता शमशेर विश्वास (32) की पीट-पीटकर हत्या का आरोप लगा है।

गंभीर हालत में उन्हें मेदिनीपुर मेडिकल कालेज अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना में दो अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है।

आंतरिक गुटीय विवाद में हमले का आरोप

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, भाजपा के पुराने और नये गुट के बीच विवाद को लेकर शमशेर विश्वास और उनके साथियों पर हमला किया गया।

हालांकि, घटना की वास्तविक वजह और हमलावरों की भूमिका की पुलिस जांच कर रही है। भाजपा के जिला अध्यक्ष सौमेन तिवारी ने कहा कि पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

मारपीट की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस फुटेज की जांच के साथ घटना में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी है।

इलाके में तनाव को देखते हुए निगरानी बढ़ाई गई है। पुलिस ने जांच के आधार पर कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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