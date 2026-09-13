'यह मां काली का प्रसाद', मछली भोग को लेकर भाजपा ने किया CM शुभेंदु का बचाव

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । भाजपा ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के कालीघाट मंदिर में मछली भोग ग्रहण करने का बचाव किया है। भाजपा नेता केया घोष ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी मां काली के भक्त हैं और कालीघाट मंदिर की परंपरा के अनुसार ही उन्होंने देवी काली को चढ़ाया जाने वाला पुलाव और मछली का भोग ग्रहण किया।