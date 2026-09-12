Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

कालीघाट मंदिर में देवी को मछली चढ़ाने पर बोले कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा, कहा- सदियों पुरानी परंपरा को रोकना अपराध

By Digital Desk Edited By: Mansi Kumari
Published: Sat, 12 Sep 2026 12:57 PM (IST)

कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कालीघाट मंदिर में देवी को मछली अर्पित करने की परंपरा का समर्थन किया है। उन्होंने ...और पढ़ें

HighLights

  1. कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कालीघाट मंदिर परंपरा का समर्थन किया।

  2. देवी को मछली अर्पित करना सांस्कृतिक विविधता का हिस्सा।

डिजिटल डेस्क, रांची। पश्चिम बंगाल के कालीघाट मंदिर में देवी को मछली अर्पित किए जाने के विषय पर बोलते हुए प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने देश की सांस्कृतिक विविधता तथा क्षेत्रीय पूजा-पद्धतियों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं से भरा देश है, जहाँ प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट मान्यताएं और स्थानीय परंपराएं होती हैं।

सदियों पुरानी परंपरा पर सवाल उठाना अपराध

राकेश सिन्हा ने कहा कि बंगाल में नवरात्रि की शुरुआत के दौरान देवी के आगमन के उत्सव स्वरूप मछली अर्पित करना वहाँ की सदियों पुरानी संस्कृति का अभिन्न अंग है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि युगों से चली आ रही इस परंपरा को बंद नहीं किया जा सकता और किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक परंपरा को रोकना एक गंभीर अपराध है। उन्होंने यह भी कहा कि सदियों पुरानी परंपराओं पर सवाल उठाने वालों को इस विविधता की समझ नहीं है। 

यह भी पढ़ें- 46 साल से गायब है कालीघाट मंदिर के खजाने वाले बैंक लॉकर की चाबी, तिजोरी में क्या-क्या?

यह भी पढ़ें- सत्ता जाने के बाद स्वतंत्रता दिवस के आयोजनों से पहली बार दूर रहीं ममता, कालीघाट के घर पर भी नहीं फहराया तिरंगा