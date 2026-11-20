राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बाइचुंग भुटिया समेत 15 पूर्व खिलाड़ी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआइएफएफ) के वर्तमान अध्यक्ष कल्याण चौबे के विरुद्ध खुलकर सामने आ गए हैं।

उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर एआइएफएफ के वर्तमान नेतृत्व में बदलाव के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपने का अनुरोध किया है, जिसका खेल प्रशासन में बेहतर काम करने का प्रमाणित अनुभव हो।

कल्याण चौबे के खिलाफ केंद्रीय खेल मंत्री को लिखा पत्र पत्र में बाइचुंग के अलावा दीपक मंडल, अरिंदम भट्टाचार्य, रेनेडी सिंह, अनवर अली, धनचंद्र सिंह, सतीश भारती, अल्विटो डी'कुन्हा, मनजीत सिंह, बलवंत सिंह, सहनाज सिंह, करणजीत सिंह, हरप्रीत सिंह, बलदीप सिंह और हरमंजोत सिंह खाबड़ा के हस्ताक्षर हैं।

गत 17 नवंबर को लिखे गए इस पत्र में पूर्व खिलाड़ियों ने भारतीय फुटबॉल की मौजूदा स्थिति को बेहद खराब बताते हुए कहा है कि कल्याण चौबे और मौजूदा कार्यकारिणी के कार्यकाल में भारतीय फुटबॉल का स्तर लगातार गिरा है।