अभिषेक बनर्जी को 3 FIR में मिली अंतरिम राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार, कलकत्ता HC के आदेश को दी चुनौती

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से मिले अंतरिम संरक्षण के खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है, जिसके तहत अभिषेक को तीन आपराधिक मामलों में 30 नवंबर तक पुलिस की कठोर कार्रवाई (गिरफ्तारी) से अंतरिम राहत मिली हुई है।

राज्य सरकार के सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। दीपावली की छुट्टियों के बाद शीर्ष अदालत में इस मामले की सुनवाई होने की संभावना है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद अभिषेक के खिलाफ विभिन्न थानों में कई शिकायतें और एफआईआर दर्ज हुई थीं।

इनमें सेबाश्रय स्वास्थ्य शिविरों से जुड़ी शिकायतों सहित अन्य आरोप शामिल हैं। इन मामलों में संभावित पुलिस कार्रवाई से राहत के लिए अभिषेक ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने 25 अगस्त को तीन मामलों में उन्हें अंतरिम संरक्षण दिया था। बाद में सात सितंबर को भी अदालत ने 30 नवंबर तक यह राहत जारी रखी। अलग-अलग मामलों में एक साथ संरक्षण देने पर राज्य की आपत्ति राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में भी अभिषेक को संरक्षण दिए जाने का विरोध किया था। उसका तर्क था कि उनके खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत अलग-अलग एफआइआर दर्ज हैं।