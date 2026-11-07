'काली मां के सामने माफियाओं का नाम लेकर मंदिर को अपवित्र न करें', अभिषेक के घर के बाहर झड़प पर सीएम शुभेंदु की दो टूक

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर शुक्रवार देर रात कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर हुए हंगामे और झड़प पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को अपनी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने घटना के संबंध में पूछे गए सवाल पर बिना नाम लिए अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि काली मां के सामने माफियाओं का नाम क्यों ले रहे हैं? मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका (अभिषेक) नाम लेकर काली मंदिर को अपवित्र मत कीजिए। सुबह उत्तर कोलकाता के मानिकतला में कालीपूजा का उद्घाटन करने पहुंचे शुभेंदु से जब कालीघाट की घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यह जवाब दिया।

हालांकि, उन्होंने अपने बयान में न तो भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगे आरोपों का सीधा जवाब दिया और न ही घटना के लिए किसी पक्ष को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल, शुक्रवार की मध्यरात्रि के बाद अभिषेक बनर्जी के जन्मदिन पर उनके कालीघाट स्थित आवास के बाहर तृणमूल समर्थक जुटे थे। इसी दौरान भाजपा समर्थकों की ओर से कथित तौर पर 'चोर-चोर' के नारे लगाए जाने के बाद दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया।