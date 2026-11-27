राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ दायर अपीलों की सुनवाई कर रहे पूर्व न्यायाधीशों का मानदेय चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया है।

आयोग ने अपीलीय न्यायाधिकरणों में नियुक्त कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पूर्व न्यायाधीशों के लिए नई दरों को मंजूरी दी है।

इसके तहत पूर्व मुख्य न्यायाधीश को अब प्रतिमाह 2.60 लाख रुपये और पूर्व न्यायाधीशों को 2.50 लाख रुपये मिलेंगे। नई दर 20 नवंबर से प्रभावी होगी।

मानदेय में इस वृद्धि को समझने के लिए पुरानी व्यवस्था पर गौर करना जरूरी है। पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश को शुरुआती दो सप्ताह के लिए 1.60 लाख रुपये और पूर्व न्यायाधीशों को 1.50 लाख रुपये दिए जाते थे।

इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त सप्ताह के लिए 25 हजार रुपये का भुगतान होता था। यानी न्यायाधिकरणों में काम की अवधि बढ़ने के साथ भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जाता था।

अब आयोग ने इसे मासिक मानदेय में बदलते हुए नई दरें तय की हैं। न्यायाधीशों ने पहले भी मानदेय और कामकाज की परिस्थितियों को लेकर अपनी चिंता जताई थी।

चुनाव आयोग ने शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल को पत्र भेजकर बढ़ा हुआ मानदेय और न्यायाधीशों के अन्य बकाया खर्च तत्काल जारी करने का निर्देश दिया है।

इससे पहले कुछ पूर्व न्यायाधीशों ने बुनियादी सुविधाओं की कमी और व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर न्यायाधिकरणों से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में मानदेय में वृद्धि को न्यायाधिकरणों के कामकाज को सुचारु बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

ई-हस्ताक्षर के अभाव में नहीं अटकेगा फैसला आयोग ने लंबित मतदाता मामलों के निपटारे को लेकर भी नई व्यवस्था की है। इसके तहत यदि किसी मतदाता के मामले में न्यायिक अधिकारी फैसला सुना चुके हैं, लेकिन उस पर अभी ई-हस्ताक्षर नहीं हुए हैं तो केवल इस तकनीकी प्रक्रिया के अधूरे रहने के कारण उसका नाम लंबित सूची में नहीं रखा जाएगा।