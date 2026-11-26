जागरण संवाददाता, कोलकाता। देश के संविधान के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का संदेश देने के लिए गुरुवार को पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्कूलों की प्रार्थना सभा में संविधान दिवस मनाया गया।

इस अवसर पर नदिया के कल्याणी स्थित पन्नालाल इंस्टीट्यूशन, कोलकाता के बेथुन कालेजिएट स्कूल और दक्षिण 24 परगना के कृष्णचंद्रपुर हाईस्कूल सहित राज्य के कई शिक्षण संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए।

सभी ने मिल कर पढ़ा संविधान का पाठ

शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर पढ़ा संविधान का पाठ प्रार्थना सभा के दौरान शिक्षकों और छात्रों ने एक साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। बेथुन कालेजिएट स्कूल में शिक्षिका मौसमी दत्त ने सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ी, जिसके बाद अन्य शिक्षकों और छात्राओं ने इसे दोहराया।

आदर्श मूल्यों का पालन करने की ली शपथ कृष्णचंद्रपुर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक चंदन माइती ने बताया कि सभी ने संविधान के मूल आदर्शों, मूल्यों और नीतियों का पालन करने की शपथ ली। छात्रों को देश की संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक चरित्र को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रेरित किया गया।