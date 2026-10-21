'भाजपा को मिलेगा 275 विधायकों का समर्थन', बहुमत परीक्षण को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को दावा किया कि यदि विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराया जाता है, तो 294 सदस्यीय सदन में सत्तारूढ़ भाजपा को 275 विधायकों का समर्थन मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले 64 विधायक (बागी गुट वाले) भी भाजपा का समर्थन करेंगे।

कोलकाता के चोरबागान दुर्गापूजा पंडाल में हाल में हुई भगदड़ के एक पीड़ित के घर का दौरा करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा इंटरनेट मीडिया या टेलीविजन पर होने वाली चर्चाओं के कारण नहीं जीती।