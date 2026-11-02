बंगाल में चर्च के उद्घाटन समारोह में तोड़फोड़, बिशप समेत पादरियों और श्रद्धालुओं पर हमला

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में चर्च के उद्घाटन समारोह के दौरान तोड़फोड़ और पादरियों व श्रद्धालुओं पर हमले का मामला सामने आया है।

बसंती थाना क्षेत्र के नारायणतला में हुई इस घटना में बिशप सुब्रत चक्रवर्ती समेत कई पादरियों और श्रद्धालुओं के साथ मारपीट किए जाने का आरोप है। घटना में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, शनिवार को उद्घाटन समारोह में बिशप सुब्रत चक्रवर्ती के साथ कई पादरी और श्रद्धालु मौजूद थे। इसी दौरान 30-35 लोगों के एक समूह ने चर्च परिसर में घुसकर वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट की। शिकायत में महिलाओं के साथ भी मारपीट करने और उन्हें पारंपरिक शांखा-पोला (सफेद चूड़ियां) उतारने के लिए कहने का आरोप लगाया गया है। इसके बाद उन्हें परिसर से बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया। हमलावरों ने चर्च में लगे क्रास को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना का वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे लोगों के मोबाइल फोन तोड़ दिए गए। चर्च से जुड़े लोगों का आरोप है कि हमलावरों ने परिसर में धार्मिक गतिविधियां नहीं होने देने की धमकी भी दी।

ईसाई संगठन ने जताई चिंता घटना की बंगिय क्रिस्टिय परिषद (बीसीपी) ने निंदा की है। संगठन के संस्थापक राज्य सचिव और कार्यकारी अध्यक्ष हेरोड मुल्लिक ने कहा कि बिशप की मौजूदगी में उद्घाटन समारोह के दौरान कई पादरियों के साथ मारपीट की गई।