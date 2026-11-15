बंगाल: पानीहाटी में विवाद सुलझाने गए भाजपा कार्यकर्ता की हत्या, TMC से BJP में आए समर्थकों पर हमले का आरोप
पानीहाटी के सोदपुर साइडिंग बाजार में विवाद सुलझाने गए भाजपा वार्ड सचिव रुमा साहा के पति अरूप साहा की कथित मारपीट के बाद मौत हो गई।
HighLights
पानीहाटी में भाजपा वार्ड सचिव के पति अरूप साहा की मौत।
बाजार में विवाद शांत कराने के दौरान हुई कथित मारपीट।
घटना के बाद इलाके में राजनीतिक तनाव, पुलिस जांच जारी।
जागरण संवाददाता, पानीहाटी। उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी के सोदपुर साइडिंग बाजार में विवाद के दौरान किये गये हमले से पानीहाटी नगरपालिका के 14 नंबर वार्ड की भाजपा सचिव रुमा साहा के पति अरूप साहा की मौत हो गई।
रूमा का आरोप है कि बाजार में विवाद शांत कराने पहुंचे अरूप साहा के साथ धक्का-मुक्की और फिर मारपीट की गई जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें कमरहट्टी स्थित सागर दत्ता अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
विवाद शांत कराने पहुंचे थे दंपती
जानकारी के अनुसार, बाजार में कुछ युवकों द्वारा कथित तौर पर अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने का एक व्यवसायी ने विरोध किया था। इसे लेकर विवाद शुरू हो गया।
व्यवसायी ने इसकी शिकायत भाजपा वार्ड सचिव रुमा साहा से की। बाद में दोबारा विवाद होने पर रुमा अपने पति अरूप साहा के साथ मौके पर पहुंचीं। आरोप है कि विवाद शांत कराने के दौरान अरूप को धक्का देकर गिरा दिया गया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई।
विधायक ने जिला अध्यक्ष पर उठाए सवाल
घटना के बाद विधायक रत्ना देवनाथ ने मृतक के परिवार से मुलाकात की और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की गुहार लगाई। उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष चंडीचरण राय पर भी सवाल उठाए।
विधायक का आरोप है कि वार्डों में नियुक्त कुछ संयोजक, जो तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, इलाके में अशांति फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
वहीं, रुमा साहा ने राजदीप दास और 14 नंबर वार्ड के सुजीत कुमार विश्वास उर्फ ननी समेत कई लोगों पर घटना में शामिल होने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि ननी ने ही राजदीप और तृणमूल समर्थित लोगों को मौके पर बुलाया था।
सुजीत कुमार विश्वास ने पुलिस को आरोपितों के नाम सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना को लेकर इलाके में राजनीतिक तनाव बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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