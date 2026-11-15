बंगाल: पानीहाटी में विवाद सुलझाने गए भाजपा कार्यकर्ता की हत्या, TMC से BJP में आए समर्थकों पर हमले का आरोप

जागरण संवाददाता, पानीहाटी। उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी के सोदपुर साइडिंग बाजार में विवाद के दौरान किये गये हमले से पानीहाटी नगरपालिका के 14 नंबर वार्ड की भाजपा सचिव रुमा साहा के पति अरूप साहा की मौत हो गई।

रूमा का आरोप है कि बाजार में विवाद शांत कराने पहुंचे अरूप साहा के साथ धक्का-मुक्की और फिर मारपीट की गई जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें कमरहट्टी स्थित सागर दत्ता अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

विवाद शांत कराने पहुंचे थे दंपती जानकारी के अनुसार, बाजार में कुछ युवकों द्वारा कथित तौर पर अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने का एक व्यवसायी ने विरोध किया था। इसे लेकर विवाद शुरू हो गया। व्यवसायी ने इसकी शिकायत भाजपा वार्ड सचिव रुमा साहा से की। बाद में दोबारा विवाद होने पर रुमा अपने पति अरूप साहा के साथ मौके पर पहुंचीं। आरोप है कि विवाद शांत कराने के दौरान अरूप को धक्का देकर गिरा दिया गया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई।