राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शमिक भट्टाचार्य ने ईसाई मिशनरी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोलकाता के एक मिशनरी स्कूल में पाकिस्तानी झंडा रखा गया है।

साथ ही, एक प्रतिष्ठित ईसाई कालेज के प्राचार्य पर आसनसोल-बर्द्धमान क्षेत्र में हिंदुओं के मतांतरण की गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। 'भगवा रंग का अपमान स्वीकार नहीं' कोलकाता में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की गतिविधियों को राज्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईसाई समुदाय और मिशनरी संस्थानों को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसके नाम पर भारतीय संस्कृति और भगवा रंग का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा।