'गुंडागर्दी और पुलिस पर गोली चलाना बर्दाश्त नहीं', सीएम शुभेंदु का अपराध के खिलाफ सख्त रुख

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बीरभूम जिले के नानूर में पुलिस पर हमले के आरोपित रतन शेख की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर अपराध के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का संदेश दिया है।

सोमवार को अपने गृह जिले पूर्व मेदिनीपुर में जिला पुलिस के एक कार्यक्रम में उन्होंने स्पष्ट कहा कि अपराध करने वालों को उसका परिणाम भुगतना होगा। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि कोई गुंडागर्दी न करे, पुलिस पर गोली न चलाए और कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश न करे। ऐसा करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।