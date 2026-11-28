डिजिटल डेस्क, कोलकाता। बंगाल के दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन पर एक लोकल ट्रेन के ऊपर कथित तौर पर 11000 वोल्ट का ओवरहेड बिजली का तार गिरने से यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

इस घटना के कारण तेज चिंगारियां निकलने लगीं और पूरे प्लेटफॉर्म पर धुआं फैल गया, जिससे यात्रियों और वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने या हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ? दक्षिणेश्वर स्टेशन पर ओवरहेड बिजली का तार एक लोकल ट्रेन के संपर्क में आ गया। हाई-वोल्टेज बिजली के संपर्क में आने से ट्रेन के आसपास तेज चिंगारियां उड़ने लगीं और प्लेटफॉर्म पर धुआं भर गया।

जिससे ट्रेन के अंदर बैठे यात्री और स्टेशन पर इंतजार कर रहे लोग बुरी तरह डर गए। ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो में बिजली की चिंगारियों की तीव्रता और उसके बाद मची भगदड़ जैसी स्थिति देखी जा सकती है। बिजली की इस खराबी को ठीक करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों के कारण सामान्य रेल परिचालन भी बाधित हुआ। यात्रियों को क्यों नहीं लगी कोई चोट? भयावह दृश्यों के बावजूद किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। यात्रियों के सुरक्षित बचने का संभावित कारण ट्रेन की मेटल की बॉडी को बताया जा रहा है। धातु से बना वाहन एक फैराडे केज की तरह काम कर सकता है, जिससे बिजली का करंट अंदर जाने के बजाय केवल उसकी बाहरी सतह से होकर गुजरता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि जब कोई चालू तार ट्रेन के संपर्क में आता है, तो यात्री अपने आप पूरी तरह सुरक्षित होते हैं।

ऐसी स्थितियां बेहद खतरनाक हो सकती हैं, इसलिए यात्रियों को तब तक ट्रेन के बाहरी हिस्से को छूने या नीचे उतरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जब तक कि रेलवे अधिकारी बिजली की सप्लाई बंद होने की पुष्टि न कर दें।

रेलवे सुरक्षा उपायों पर ध्यान देने की जरूरत क्यों है? यह घटना पूरे रेलवे नेटवर्क में नियमित निरीक्षण, उचित रखरखाव और त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया के महत्व को उजागर करती है। किसी भी खतरनाक स्थिति को पैदा होने से पहले ही खराबी की पहचान करने के लिए ओवरहेड बिजली उपकरणों की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए।