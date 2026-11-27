राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल सरकार अब दुनिया भर में बसे बंगाली मूल के उद्यमियों, तकनीकी विशेषज्ञों और निवेशकों से संपर्क बढ़ाकर राज्य में निवेश आकर्षित करने की तैयारी कर रही है। राज्य के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता का मानना है कि वैश्विक बंगाली समुदाय के साथ संवाद का राज्य में निवेश पर व्यापक और सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि विदेशों में कई बंगाली मूल के लोग बड़ी कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर हैं और उनके पास तकनीकी विशेषज्ञता तथा निवेश से जुड़े अनुभव हैं। उनके सहयोग और संपर्कों का लाभ पश्चिम बंगाल को मिल सकता है।

दासगुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार दुनिया भर में बसे भारतीयों और बंगाली समुदाय से सुझाव, प्रतिक्रिया और उनकी चिंताओं को समझने की कोशिश कर रही है। भारत सरकार का प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन सात से नौ जनवरी 2027 तक इस बार कोलकाता में आयोजित होगा। इस सम्मेलन को राज्य सरकार वैश्विक प्रवासी समुदाय से जुड़ने के एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देख रही है।

वित्त मंत्री के अनुसार, सरकार पहले से ही दुनिया भर में बंगाली मूल के कारपोरेट अधिकारियों, उद्यम पूंजी निवेशकों, डीप-टेक विशेषज्ञों और उद्यमियों से बातचीत कर रही है। उनका मानना है कि इन संपर्कों से भविष्य में निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं।