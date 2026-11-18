जागरण संवाददाता, बैरकपुर। बेलघरिया थाना पुलिस ने बीटी रोड पर संदेह के आधार पर एक छोटे मेटाडोर को रोककर उसमें लदे 15 मवेशियों का उद्धार किया। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मेटाडोर में मवेशियों को बेहद तंग हालत में बांधकर रखा गया था। इनमें से पांच मवेशियों की हालत काफी खराब थी।

कई मवेशी हुए घायल

पुलिस मवेशियों से लदे वाहन को सोदपुर गोशाला ले गई। वहां मवेशियों के उपचार की व्यवस्था की गई है। जिस हालत में उन्हें बाध कर लाया जा रहा था उससे उनको बहुत तरह की चोट लगी है। खास कर बीटी रोड तक पहुंचने से पहले ड्राइवर ने बहुत तेज गाड़ी चलाई जिससे जख्म ज्यादा गहरा हो गया।