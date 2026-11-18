बैरकपुरः बीटी रोड से 15 मवेशियों को छुड़ाया गया, दो गिरफ्तार
बेलघरिया पुलिस ने बीटी रोड पर एक मेटाडोर से 15 मवेशियों को बचाया और दो लोगों को गिरफ्तार किया। मवेशियों ...और पढ़ें
HighLights
बीटी रोड पर मेटाडोर से 15 मवेशी बचाए गए।
मवेशियों को बुरी हालत में ले जा रहे दो गिरफ्तार।
घायल मवेशियों को सोदपुर गौशाला में उपचार हेतु भेजा।
जागरण संवाददाता, बैरकपुर। बेलघरिया थाना पुलिस ने बीटी रोड पर संदेह के आधार पर एक छोटे मेटाडोर को रोककर उसमें लदे 15 मवेशियों का उद्धार किया। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
मेटाडोर में मवेशियों को बेहद तंग हालत में बांधकर रखा गया था। इनमें से पांच मवेशियों की हालत काफी खराब थी।
कई मवेशी हुए घायल
पुलिस मवेशियों से लदे वाहन को सोदपुर गोशाला ले गई। वहां मवेशियों के उपचार की व्यवस्था की गई है। जिस हालत में उन्हें बाध कर लाया जा रहा था उससे उनको बहुत तरह की चोट लगी है। खास कर बीटी रोड तक पहुंचने से पहले ड्राइवर ने बहुत तेज गाड़ी चलाई जिससे जख्म ज्यादा गहरा हो गया।
पुलिस जांच में जुटी
बता दें कि मवेशियों को ट्रक या किसी भी वाहन से ले जाने के लिए उनके खड़े होने की पर्याप्त जगह होनी चाहिए लेकिन जब तस्कर उनको ले जाते हैं तो किसी तरह बांध कर इधर से उधर करते हैं ताकि किसी को पता ना चले। इस दौरान वो जख्मी हो जाते हैं।
गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ कर पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मवेशियों को कहां से लाया गया था और उन्हें किस स्थान पर ले जाया जा रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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