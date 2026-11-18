डिजिटल डेस्क, इंफाल। मणिपुर में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। बिष्णुपुर जिले में एलपीजी सिलेंडर फटने से से तीन लोगों की मौत हो गई है।

घर में सिलेंडर फटने से महिला समेत उनके दो नाबालिग बेटों की मौत हो गई है। घटना में किसी को भी बचने का समय नहीं मिला है। महिला और उनको दो नाबालिग बेटों की मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है।

सिलेंडर फटने से टूटा दुखों का पहाड़ पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हादसा मणिपुर के बिष्णुपर जिले में हुआ है। यहां पर घर में एलपीजी सिलेंडर फटने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस हादसे में मां और उसके दो नाबालिग बेटों की दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा मंगलवार को शाम करीब 7:15 पर नामबोल मैबल चिंगिंग माखा लीकाई में हुआ।