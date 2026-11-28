जागरण संवाददाता, कोलकाता। एसआईआर से जुड़ी जानकारी जुटाने के दौरान उत्तर 24 परगना के निमता थाना क्षेत्र से तीन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें पति, पत्नी और उनका बेटा शामिल हैं।

पुलिस ने उनके पास से बांग्लादेश के वोटर कार्ड बरामद किए। घटना शुक्रवार को निमता के बड़ा फिंगा इलाके में हुई।

तीनों बांग्लादेशी नागरिकों की हुई पहचान

पुलिस सूत्रों के अनुसार एसआईआर संबंधी जानकारी जुटाते समय एक परिवार की गतिविधियों पर संदेह हुआ। पूछताछ और दस्तावेजों की जांच में पता चला कि तीनों मूल रूप से बांग्लादेश के खुलना जिले के रहने वाले हैं।