बंगाल: अंडाल में बस से टकराई अर्टिगा कार, सड़क हादसे में जामताड़ा के 2 लोगों की मौत; 5 घायल

जागरण संवाददाता, दुर्गापुर। बंगाल के दुर्गापुर से आसनसोल जाने वाले मार्ग पर अंडाल गुरुद्वारा के पास रविवार को एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसा अंडाल गुरुद्वारा के सर्विस रोड में प्रवेश करने से पहले हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्गापुर से बराकर जा रही एक बस के पीछे तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार सात लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। हादसे में दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं, पांच घायलों को गंभीर अवस्था में दुर्गापुर के विधाननगर अस्पताल ले जाया गया। घायलों में कार का चालक भी शामिल है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।