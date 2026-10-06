बंगाल: रेजीनगर में मतदान के बीच हिरासत में लिए गए AJUP प्रमुख हुमायूं कबीर, पुलिस को धमकाने का आरोप

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा सीट पर मतदान के दौरान आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के प्रमुख और विधायक हुमायूं कबीर को पुलिस को धमकी देने और शांति व्यवस्था भंग करने के आरोपों में मंगलवार सुबह हिरासत में ले लिया गया।

पुलिस और समर्थकों के बीच जमकर हुई खींचतान के बाद सुरक्षा बलों ने हुमायूं कबीर को जबरन खींचकर पुलिस वाहन में बिठाया और रेजीनगर थाने ले गई। एहतियात के तौर पर रेजीनगर थाने के मुख्य द्वारों को बंद कर दिया गया है।

मंगलवार सुबह मतदान करने के तुरंत बाद हुमायूं कबीर ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके आवास को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और वोटरों को डराने का काम हो रहा है।