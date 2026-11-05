'मैं पागल हो गया हूं', बंगाल में पत्नी का कटा सिर मंदिर लेकर पहुंचे पति ने पुलिस को और क्या बताया?

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में बुधवार को एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी का सिर काट दिया। इसके बाद वह एक काली मंदिर में जाकर बैठ गया, जहां उसकी गोद में पत्नी का कटा हुआ सिर रखा था। उसके दोनों बेटे भी उसके पास ही बैठे थे।

आरोपी रिंटू घोष पहले बस कंडक्टर था। उसको गंगारामपुर के अंतर्गत नारायणपुर के वार्ड 4 में स्थित मंदिर के अंदर पाया गया। उसके हाथ में चाकू था और उसकी गोद में पत्नी का कटा हुआ सिर रखा था। यह घटना तब सामने आई जब स्थानीय लोगों ने घोष को मंदिर के अंदर देखा और पुलिस को सूचना दी।

मंदिर लेकर पहुंचा पत्नी का कटा हुआ सिर मृतक महिला की पहचान 35 वर्षीय सीमा सरकार के रूप में हुई है। माना जा रहा है कि आरोपी द्वारा मंदिर में सिर लाने से पहले ही उसकी हत्या कर दी गई थी। आरोपी ने अपनी इस हरकत के पीछे नौकरी छूटने का कारण बताया है। गंगारामपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज पूर्णेंदु कुंडू के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और घोष को गिरफ्तार कर लिया।

'नौकरी जाने के बाद साइको हो गया' पुलिस ने महिला का शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस वैन में ले जाए जाते समय घोष ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि उसकी नौकरी नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (NBSTC) से चली गई थी। उसने कहा, "NBSTC से नौकरी जाने और पुलिस स्टेशन जाने के बाद मैं मानसिक रूप से असंतुलित (साइको) हो गया हूं।"

एक रिश्तेदार ने उसके व्यवहार में आए बदलावों के बारे में बताया। राजेश प्रमाणिक नाम के एक रिश्तेदार के अनुसार, बस कंडक्टर की नौकरी छूटने के बाद घोष को अपना गुजारा करने में काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। बाद में उसने छोटे-मोटे व्यापार करने की कोशिश की लेकिन आय का कोई स्थायी जरिया नहीं मिल सका।

प्रमाणिक ने यह भी बताया कि हाल के दिनों में घोष की जीवनशैली में काफी बदलाव आ गया था। कहा जा रहा है कि उसने मांसाहार छोड़ दिया था और पूरी तरह शाकाहारी बन गया था। इसके अलावा, उसका व्यवहार भी कुछ तांत्रिक जैसा हो गया।