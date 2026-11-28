राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान नाम कटने की आशंका वाले मतदाताओं से दस्तावेज जुटाने में पुलिस की भूमिका को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने राज्य सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा है।

उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी लिखित सरकारी निर्देश या कानूनी आधार के बिना पुलिस और सिविक वालंटियरों को अपने निजी दस्तावेज न सौंपें। इस मामले में उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), बंगाल को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग भी की है।

इस दिन मुर्शीदाबाद के बहरमपुर स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में अधीर ने आरोप लगाया कि पुलिस और सिविक वालंटियर एसआइआर के नाम पर लोगों के घर पहुंचकर प्रमाणपत्र और जमीन के दस्तावेज मांग रहे हैं। लोगों को थाने भी बुलाया जा रहा है, जिससे भय और अनिश्चितता का माहौल बन रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या पुलिस को घर-घर जाकर दस्तावेजों की जांच करने का अधिकार दिया गया है?

अधीर ने 23 नवंबर को पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश का उल्लेख करते हुए कहा कि उसमें घर-घर जाकर सत्यापन करने की स्पष्ट अनुमति नहीं है। उन्होंने सरकार से उसी दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जारी निर्देशों को सार्वजनिक करने की मांग की। उनका सवाल है कि जब मतदाताओं की अपील न्यायाधिकरणों में लंबित हैं तो राज्य पुलिस समानांतर सत्यापन कैसे कर सकती है?