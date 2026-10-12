बंगाल: कैमक स्ट्रीट मामले में पुलिस के सामने पेश नहीं हुए अभिषेक, मांगी 48 घंटे की मोहलत

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। ममता तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी कैमक स्ट्रीट मामले में सोमवार को पुलिस के सामने पेश नहीं हुए।

उन्होंने शेक्सपियर सरणी थाने को ईमेल भेजकर उपस्थित के लिए 48 घंटे का अतिरिक्त समय मांगा है। पुलिस ने उन्हें सोमवार सुबह 10 बजे थाने में उपस्थित होने का नोटिस दिया था।

आरोप है कि कैमक स्ट्रीट पर बिलबोर्ड हटाने के दौरान नगर निगम कर्मियों और पुलिस के काम में बाधा डाली गई तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसी मामले में पुलिस ने रविवार को अभिषेक बनर्जी के आवास पर जाकर नोटिस दिया था।