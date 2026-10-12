बंगाल: निवेश में भारी मुनाफे का झांसा देकर करोड़ों की ठगी, कोलकाता में ED ने 8 ठिकानों पर मारा छापा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग की जांच के सिलसिले में ईडी ने सोमवार सुबह कोलकाता में आठ ठिकानों पर एक साथ छापामारी की। टालीगंज, शरत बोस रोड और कूदघाट समेत शहर के विभिन्न इलाकों में केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने तलाशी अभियान चलाया।

मामला एक निजी निवेश कंपनी से जुड़ा है, जिस पर अधिक मुनाफे का लालच देकर आम लोगों से करोड़ों रुपये जुटाने और बाद में वादे के मुताबिक रकम नहीं लौटाने का आरोप है। रियल एस्टेट समेत अन्य कारोबार में रकम लगाने का आरोप जांच एजेंसी के अनुसार, संबंधित कंपनी लोगों को मोटा मुनाफा और रकम लौटाने का भरोसा देकर निवेश कराती थी। आरोप है कि बाद में निवेशकों को उनकी रकम नहीं लौटाई गई। जुटाई गई राशि का इस्तेमाल रियल एस्टेट विकास और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में किए जाने की बात सामने आई है।