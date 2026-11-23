राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत मिली है। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने सोमवार को छह मामलों में उनके खिलाफ अंतरिम संरक्षण की अवधि 26 फरवरी 2027 तक बढ़ा दी।

राज्य सरकार की आपत्ति के बावजूद अदालत ने पहले से मिली राहत बरकरार रखने का निर्देश दिया। पहले तीन मामले दक्षिण 24 परगना के कालीतला थाना, भवानीपुर थाना और एक अन्य मामले से संबंधित हैं। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि इन मामलों में जांच अभी पूरी नहीं हुई है।