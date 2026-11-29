राज्य ब्यूरो, कोलकाता। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से करीब 28 दिन पैदल चलकर 36 वर्षीय निर्माणकर्मी शेखर नायडू शनिवार को यहां राज्य सचिवालय नवान्न के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। उनके हाथ में राष्ट्रीय ध्वज और सीने पर तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें थीं। उनका उद्देश्य बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिलकर अपनी बात रखना है। फिलहाल वह नवान्न के सामने मुलाकात की अनुमति मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

शेखर का कहना है कि देश की सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा और विकास के समर्थन में उन्होंने यह पदयात्रा की है। बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने के बाद सीमा सुरक्षा को महत्व दिए जाने की उन्होंने सराहना की। उनका मानना है कि राज्य के लोगों ने देशहित और विकास को ध्यान में रखकर राजनीतिक बदलाव किया है। उन्होंने पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार के कामकाज की आलोचना भी की।

असम और उत्तर प्रदेश जाने की भी योजना शेखर की यात्रा बंगाल तक सीमित नहीं है। शुभेंदु अधिकारी से मिलने के बाद वह असम जाकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और फिर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना चाहते हैं।