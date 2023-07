Durgapur Crime कई दिनों से दुर्गापुर शहर में मोबाइल की चोरी हो रही थी। इसकी विभिन्न थानों में शिकायत भी की गई थी। तब से पुलिस चोरों को गिरफ्तार करने के प्रयास में लगी हुई थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार की रात मनोज रूइदास को गिरफ्तार किया जो दुर्गापुर के भीरंगी चासीपाड़ा का रहने वाला है।

दुर्गापुर में लगातार हो रही थीं मोबाइल की चोरियां, पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर; चोरी के 12 स्मार्ट फोन बरामद

संवाद सहयोगी, बेनाचिति: कई दिनों से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर शहर में मोबाइल की चोरी हो रही थी। इसकी विभिन्न थानों में शिकायत भी की गई थी। तब से पुलिस चोरों को गिरफ्तार करने के प्रयास में लगी हुई थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार की रात मनोज रूइदास को गिरफ्तार किया, जो दुर्गापुर के भीरंगी चासीपाड़ा का रहने वाला है। उससे पूछताछ के आधार पर उसके घर से एक दर्जन स्मार्टफोन बरामद हुआ। पुलिस ने मोबाइल फोन को जब्त कर लिया। तीन दिन की मिली पुलिस रिमांड शनिवार को उसे दुर्गापुर कोर्ट में पेश कर पुलिस ने रिमांड मांगा। इसपर कोर्ट ने आरोपित को तीन दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। शहर में मोबाइल चोरी की घटना से लोग परेशान थे। वहीं पुलिस ने गुप्त सूचना एवं विभिन्न तकनीकी सहयोग के माध्यम से अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी थी। चोरी का मोबाइल बरामद इसमें मनोज को गिरफ्तार किया, उसने मोबाइल चोरी की बात पुलिस की पूछताछ में स्वीकार की। उससे पूछताछ के आधार पर चोरी का मोबाइल भी बरामद हुआ। पुलिस का कहना है कि मोबाइल चोरी के इस गिरोह में और कौन लोग है, इसकी जांच की जा रही है। उससे पूछताछ भी किया जाएगा।

