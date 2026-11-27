जागरण संवाददाता, आसनसोल। दो दिनों तक चले हाई-वोल्टेज पुलिस ऑपरेशन का शुक्रवार सुबह आखिरकार अंत हो गया। आसनसोल के कुख्यात अपराधी प्रताप दास उर्फ प्यों को पुलिस ने गोली मारकर घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया।

यह कार्रवाई आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने हीरापुर थाना क्षेत्र के इस्माइल स्थित पांजा गली के पास की। पुलिस की गोली प्रताप के दाहिने पैर में लगी है। उसे इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस की गोली से हुआ घायल इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे डीसीपी (सेंट्रल) ध्रुव दास ने बताया कि प्रताप दास को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे सूचना मिली कि प्रताप इस्माइल में अपने घर के आसपास हथियार लेकर घूम रहा है। उसके बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। स्थानीय लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई। पुलिसकर्मी आसपास की दीवारों पर चढ़कर भी उसकी तलाश कर रहे थे।

पुलिस को देख कर पानी की टंकी में छिपा प्रताप बताया जाता है कि पुलिस की घेराबंदी देखकर प्रताप एक निर्माणाधीन मकान में पानी की टंकी के पीछे छिप गया। पुलिस अधिकारियों ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस की बात नहीं मानी। आरोप है कि उसने उल्टे पुलिस की ओर हथियार तान दिया। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में उसके पैर को निशाना बनाकर गोली चलाई। गोली उसके दाहिने पैर में लगी। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। करीब एक घंटे से अधिक समय तक चले इस ऑपरेशन के बाद पुलिस को सफलता मिली।