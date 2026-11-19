डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के दो साल के बच्चे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल हो गया कि सिर्फ दो साल की उम्र में वो बच्चा सोशल मीडिया सेंसेशन बन गया है।

इस बच्चे के एक ही वीडियो पर 137 मिलियन व्यूज आ गए हैं। इसका मतलब है कि 13 करोड़ 70 लाख बार इस बच्चे के वीडियो को देखा जा चुका है।

भोंदू बच्चा का वायरल वीडियो

इंस्टाग्राम के जिस सोशल मीडिया अकाउंट से ये वीडियो अपलोड किया गया है, उस अकाउंट का यूजरनेम 'भोंदू बच्चा' है। इस बच्चे की फैमिली इसे लेकर एक टू-व्हीलर खरीदने जाती है और उसी पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है।

वायरल वीडियो में दो साल के बच्चे के स्वैग और एटीट्यूड ने लोगों का ध्यान खींचा है। ये दो साल का बच्चा आंखों पर चश्मा लगाकर और दोनों हाथ जेब में डालकर जिस तरह खड़ा है, लोग उस क्यूट फेस के दीवाने हो गए हैं।