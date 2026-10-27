यमुनोत्री-गंगोत्री धाम में बना तीर्थयात्रियों का नया रिकॉर्ड, अब तक सर्वाधिक 18.41 लाख तीर्थयात्रियों ने किया दर्शन

अजय कुमार, उत्तरकाशी। चारधामों में प्रमुख यमुनोत्री व गंगोत्री धाम की यात्रा तीर्थयात्रियों की संख्या के मामले में नया रिकॉर्ड बन गया है। इस वर्ष अब तक दोनों धामों में 18.41 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। इससे पूर्व पिछले 11 वर्षों में वर्ष 2023 में दोनों धामों में सर्वाधिक 16.40 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या 14.02 लाख रही थी।

इस वर्ष 19 अप्रैल को यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया पर्व पर तीर्थयात्रियों के दर्शनार्थ खोले गये थे। यात्रा के पहले चरण में 19 अप्रैल से 15 सितंबर तक दोनों धामों में लगभग 15 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन किये।

वहीं, मानसून की समाप्ति के साथ शुरू हुए यात्रा के दूसरे चरण में भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के दर्शन को पहुंच रहे हैं। इस कारण एक माह से अधिक समय में ही दोनों धामों में तीर्थयात्रियों की संख्या पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर 18.41 लाख के पार पहुंचने जा रही है।