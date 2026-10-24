अगले साल चारधाम यात्रा में खुलेगी उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग, 858 करोड़ की टनल से 26 KM की दूरी होगी कम 

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। सब कुछ तय समय पर पूरा हुआ तो आगामी चारधाम यात्रा में यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा-पोलगांव सुरंग से आवाजाही शुरू हो सकती है। निर्माण कंपनी नवयुगा इंजीनियरिंग लिमिटेड के महाप्रबंधक रविकांत के अनुसार आगामी चारधाम यात्रा के लिए सुरंग तैयार हो जाएगी।

सुरंग से यातायात शुरू होने पर यमुनोत्री धाम की यात्रा में करीब 26 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम सड़क परियोजना के तहत करीब 4.5 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा-पोलगांव सुरंग का निर्माण वर्ष 2018 में लगभग 858 करोड़ रुपये की लागत से शुरू हुआ था।