रामलीला के कलाकारों की भूख मिटाती है उत्तरकाशी की ‘सीता रसोई’, 2012 में हुई थी शुरुआत

अजय कुमार, उत्तरकाशी। मंच पर भगवान श्रीराम की लीला का सजीव मंचन और दर्शकों की तालियां रामलीला का आकर्षण हैं, लेकिन पर्दे के पीछे भी एक ऐसी व्यवस्था चलती है, जो कलाकारों व आयोजन से जुड़े लोगों की भूख का भी ख्याल रखती है।

उत्तरकाशी की श्री आदर्श रामलीला समिति की ‘सीता रसोई’ इसी सेवा भावना का उदाहरण है, जहां रामलीला में अभिनय करने वाले कलाकारों और आयोजन से जुड़े लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। उत्तरकाशी की ऐतिहासिक रामलीला इस वर्ष 75वां अमृत महोत्सव मना रही है।