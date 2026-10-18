पासबुक हुई गुम, पोस्ट ऑफिस पहुंचीं तो कॉपी देने से किया इनकार, 10 लाख की एफडी गायब

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। जीवनभर की कमाई से भविष्य के लिए जोड़ी गई रकम सुरक्षित समझकर डाकघर में जमा कराई, लेकिन जब सेवानिवृत्त महिला कर्मचारी पासबुक की दूसरी कापी लेने आई तो तो खाते में धनराशि नहीं होने की बात सामने आई। यह सुनते ही उनके होश उड़ गए।

मामला उत्तरकाशी के कलक्ट्रेट परिसर स्थित डाकघर शाखा का है, जहां स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त महिला की 10 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपाजिट (एफडी) की धनराशि कथित तौर पर गबन किए जाने की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

बेसिक हेल्थ वर्कर पद से सेवानिवृत्त पीड़िता सुमित्रा देवी ने दैनिक जागरण को बताया कि वह वर्ष 2019 में स्वास्थ्य विभाग से बेसिक हेल्थ वर्कर पद से सेवानिवृत्त हुई, बीते वर्ष पांच दिसंबर को उन्होंने डाकघर की कलक्ट्रेट शाखा में एक वर्ष की अवधि के लिए 10 लाख रुपये की एफडी कराई थी।

एफडी की अवधि पूरी होने में करीब डेढ़ माह का समय शेष था। लेकिन गत सितंबर माह में पासबुक गुम होने पर उसकी दूसरी प्रति लेने डाककर पहुंची तो उन्हें धनराशि के गायब होने की जानकारी देते हुए पासबुक की प्रति देने से इनकार कर दिया गया।