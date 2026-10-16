कोझिकोड में टोल प्लाजा का QR कोड बताकर 7 लाख रुपये का गबन, प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर कराए पैसे

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरलम के कोझिकोड जिले में ओलावन्ना में टोल प्लाजा पर चल रही धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आज शुक्रवार को बताया कि इस मामले में टोल प्लाजा के छह कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

कर्मचारियों पर आरोप है कि ये लोग QR कोड का इस्तेमाल करके टोल से वसूली गई रकम को निजी खातों में ट्रांसफर करवा रहे थे। इस तरह करीब सात लाख रुपये के गबन का मामला सामने आया है। टोल प्लाजा की रकम प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर पंथीरंकावु पुलिस स्टेशन में गुरुवार को धोखाधड़ी के मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने 2 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच टोल से वसूली गई रकम को अधिकृत पेमेंट सिस्टम के बजाय एक निजी खाते से जुड़े QR कोड का इस्तेमाल करके दूसरी जगह ट्रांसफर करवाया गया। पुलिस ने बताया कि यह QR कोड पहले आरोपी ने उपलब्ध कराया था। टोल प्लाजा का संचालन करने वाली कंपनी के मैनेजर और शिकायतकर्ता अमित कुमार शर्मा (36) ने आरोप लगाया कि इस हेराफेरी के कारण कंपनी को लगभग 7 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।