गुरुग्राम में ATM में कैश लोड करने वालों ने ही किया 87 लाख का गबन, दुबई भागे भाइयों समेत पांचों आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। एटीएम में कैश लोड करने वाले कर्मचारियों ने ही 87.86 लाख रुपये का गबन कर लिया। दो सगे भाइयों ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर साजिश रची और कैश कैसेट की सील तोड़कर रुपयों पर हाथ साफ कर दिया।

वारदात के बाद दोनों भाई दुबई फरार हो गए थे। पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दोनों को पकड़ा। अब तक पांचों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पांचवें और अंतिम आरोपी की गिरफ्तारी मंगलवार रात दिल्ली एयरपोर्ट से की गई। इनके पास से करीब 20 लाख रुपये बरामद किए गए हैं। एटीएम से 87.86 लाख रुपये का गबन पुलिस के अनुसार सीएमएस इन्फो सिस्टम लिमिटेड कंपनी विभिन्न बैंकों के एटीएम में नकदी लोड करने का काम करती है। कंपनी ने सितंबर के पहले सप्ताह में सेक्टर-29 थाने में शिकायत दी थी कि चारखरपुर और चक्करपुर इलाके के एटीएम में ऑडिट के दौरान गड़बड़ी मिली है।

कैश का मिलान करने पर भारी अंतर था और कई कैश कैसेट की सील बदली हुई मिली। जांच में कुल 87,86,500 रुपये की हेराफेरी सामने आई। शिकायत पर कंपनी में काम करने वाले पांच कर्मचारियों के खिलाफ चोरी और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया।

पता चला कि गिरोह का मास्टरमाइंड सचिन और उसका भाई नवीन है, जो वारदात के बाद ही दुबई भाग गए थे। पुलिस ने तुरंत लुकआउट सर्कुलर जारी करा दिया। दुबई से लौटते ही दोनों भाई गिरफ्तार सचिन पैसे ठिकाने लगाने के बाद 28 सितंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। उससे पूछताछ के बाद गिरोह के तीन अन्य साथी नवीन कुमार, हरदीप और रविंद को पांच अक्टूबर को गुरुग्राम से पकड़ा गया।