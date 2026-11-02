केदारताल हिमस्खलन: आठ ट्रेकर्स और गाइड लापता, तलाश के लिए रेस्क्यू टीम रवाना

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। केदारताल घाटी में हिमस्खलन के बाद एक स्थानीय गाइड समेत आठ ट्रेकर्स लापता हैं। लापता ट्रेकर्स की तलाश के लिए जिला प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया है।

रविवार को हेलीकॉप्टर से केदारताल घाटी में की गई रैकी के दौरान ट्रेकर्स व उनका कोई सामान नजर नहीं आया था। इसके बाद सोमवार सुबह रेस्क्यू अभियान के लिए देहरादून से हेलीकॉप्टर रवाना किया गया।

सोमवार सुबह करीब 7:35 बजे देहरादून से यूकाडा का हेलीकॉप्टर 8:10 बजे हर्षिल स्थित आर्मी हेलीपैड पहुंचा। इसके बाद सुबह 8:35 बजे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (एनआईएम) का एक सदस्य और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) का एक जवान हेलीकॉप्टर से केदारताल के लिए रवाना हुए। दोनों रेस्क्यू कार्मिक लापता ट्रेकर्स की तलाश के अभियान में शामिल होंगे।