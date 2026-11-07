गंगोत्री यमुनोत्री कपाटबंदी की तैयारियां तेज फूलों से सजे धाम

जागरण टीम, उत्तरकाशी/बड़कोट। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में शीतकालीन कपाटबंदी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दीपावली के उल्लास के बीच दोनों धामों के मंदिरों को रंग-बिरंगे फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है।

गंगोत्री मंदिर को पांच क्विंटल और यमुनोत्री मंदिर को तीन क्विंटल फूलों से सजाया गया है। फूलों से सजे मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। गंगोत्री धाम के कपाट 10 नवंबर को विधि-विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे।